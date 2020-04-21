21.04.2020 (19:09)

В понтонные подразделения инженерных войск ВС РФ до конца года поступят более 25 современных катеров

В понтонные подразделения инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации до конца года поступят более 25 современных буксирно-моторных катеров. В рамках гособоронзаказа предприятия промышленности передадут в войска катера БМК-МТ, БМК-МО и БМК-15.

Катера перевозятся на унифицированных понтонных автомобилях КамАЗ-63501, что позволяет сократить время выгрузки на воду и готовность к работе до 1,5 минут. Все образцы оснащены универсальным (жестким и гибким) счальным устройством, позволяющим моторизовать все типы понтонных парков при ветровом волнении в 3 балла на течении до 4 м/с.

Катера обладают высокой поперечной устойчивостью и низкой степенью потопляемости, низкий силуэт и шумность работы обеспечивает малую заметность. Кроме того, предусмотрена возможностью выполнения задач по оборудованию и содержанию переправ в зимних условиях при наличии ледяной шуги.

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