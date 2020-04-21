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21.04.2020 (19:05)

В Воздушно-десантных войсках проходит второй этап сдачи итоговой проверки за зимний период обучения

В Воздушно-десантных войсках (ВДВ) проходит второй этап сдачи итоговой проверки за зимний период обучения.

Комплексные комиссии проведут в соединениях и воинских частях контрольно-проверочные занятия по всем предметам боевой подготовки, в ходе которых проверят уровень боевой выучки каждого военнослужащего.

В зимнем периоде обучения 2020 учебного года в ВДВ проведены командно-штабные учения с десантно-штурмовым соединением (с десантированием и боевой стрельбой), полковые командно-штабные учения, батальонные тактические учения, боевые стрельбы артиллерийских и зенитных ракетных воинских частей и подразделений.

Кроме того, в войсках прошли конкурсы по полевой выучке командиров артиллерийских и зенитных ракетных подразделений, состязания на лучшего командира разведывательной роты и артиллерийской батареи ВДВ и лучшую снайперскую пару.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Боевая подготовка
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