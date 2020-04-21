21.04.2020 (18:44)

Первая партия автоматов АК-12 поступила на вооружение в мотострелковую дивизию общевойсковой армии ЗВО

Дислоцированная в Смоленской области мотострелковая дивизия общевойсковой армии Западного военного округа получила на вооружение первую партию из более 5,5 тыс. новейших автоматов Калашникова АК-12.

Военнослужащие прошли обучение по эксплуатации новых автоматов, впервые применили личное оружие в ходе сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

АК-12 — 5,45-мм автомат абсолютно нового уровня. Разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной эргономикой. Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

Автомат был разработан в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих.

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