21.04.2020 (18:36)

Ветеран российской военной базы в Таджикистане провел дистанционный урок Мужества на радио

В городе Душанбе ветеран 201 военной базы Рахимов Абдурашид провел дистанционный урок Мужества по радио. Темами занятия стали битва на Чудском озере в 1242 году и биография князя и полководца Александра Невского.

В радиобеседе со слушателями ветеран рассказал о подвиге русских воинов при сражении с немецкими рыцарями и о тактическом гении русского полководца, который внес серьезный вклад в утверждение и развитие традиций духовно-нравственного воспитания русских воинов. Кроме того, ветеран рассказал слушателям о знаменитых подвигах полководца и о том, как Александр Ярославович получил свое звание "Невский".

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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