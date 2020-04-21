21.04.2020 (18:29)

Летчики Центрального военного округа отработали действия при тушении лесных пожаров в Сибири

Летчики отдельного вертолетного полка 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа отработали действия при тушении лесных пожаров с воздуха в ходе учения на берегу Обского водохранилища в Новосибирской области.

Перед личным составом стояла задача по тушению очага возгорания, обнаруженного в ходе проведения воздушной разведки. Для проведения мероприятий по ликвидации пожара многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В были оборудованы водосливным устройством (ВСУ), в которое он способен набрать до пяти тонн воды. Сброс воды с ВСУ происходит на скорости до 50 км/ч и охватывает участок до 20 метров. Высота вертолета при сбрасывании варьируется в зависимости от условий полета.

Применение данного способа позволяет оперативно погасить отдельные небольшие очаги возгорания в труднодоступных местах, куда не способна добраться колесная техника.

В учении, которое прошло в связи с пожароопасной обстановкой, сложившейся в регионах Сибири, принимали участие шесть экипажей, было задействовано четыре многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ-В.

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