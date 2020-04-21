21.04.2020 (18:13)
Артисты ЦДРА подготовили видеоклип на авторскую песню «Победа»
Артисты творческих коллективов Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе подготовили видеоклип авторской песни «Победа».
Автором песни является заслуженная артистка Российской Федерации поэт и композитор Анна Калевайнен. В «Победе» раскрывается атмосфера торжества и ликования народа-победителя, вынесшего на своих плечах смертоносный груз тяжелейших испытаний самой страшной в истории человечества войны.
Создателям видеоклипа удалось подобрать необходимый видеоряд из кадров хроники военных лет и наших дней, чтобы точно передать замысел красивой и торжественной песни.
В работе над видеоклипом участвовали практически все солисты творческих коллективов центрального военного учреждения культуры. Запись осуществлялась по всем правилам условий самоизоляции: каждый из них находился у себя дома и индивидуально снимал исполнение песни.