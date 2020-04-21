21.04.2020 (18:01)

Методисты Центрального дома Российской Армии подготовили онлайн тест по истории Великой Отечественной войны

Методический отдел Центрального дома Российской Армии (ЦДРА) имени М.В. Фрунзе предложил в режиме онлайн пройти тест по истории Великой Отечественной войны.

Тест ко Дню Победы, который подготовила заместитель начальника методического отдела ЦДРА Елена Гурьянова, не ставит задачу кого-то экзаменовать и не обязывает к чему-либо, это абсолютно добровольное занятие.

Вниманию участников тестирования, в частности, предложен вопрос в отношении плаката «Родина-мать зовет», созданного в первые дни Великой Отечественной войны и выполнявшего функцию мощного агитационного рупора, поднимавшего страну на отпор захватчику. Кто его автор? Рядом — варианты ответов.

Не назовешь простым вопрос, который касается сформированного 24 июня 1941 года Совета по эвакуации. Этот орган создавался с одной целью — для спасения промышленного оборудования предприятий важнейших отраслей экономики СССР. Так кто его возглавил?

А вот еще вопрос: «13 декабря 1941 года по радио прозвучало сообщение: «Войска нашего Западного фронта, измотав противника, перешли в контрнаступление». Кто являлся командующим Западным фронтом, оборонявшим Москву?».

Не нужно думать, что вопросы, предложенные в тесте, касаются только начального периода Великой Отечественной войны. Их содержание весьма насыщенное и затрагивает самые разные аспекты борьбы советского народа за свободу и независимость Родины.

Данный тест может быть использован для онлайн-опросов разных категорий: юнармейцев, военнослужащих и членов их семей.

Важно отметить, что предложенный тест получит продолжение. Второй выпуск будет представлен на сайте ЦДРА 5 мая.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице