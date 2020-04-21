21.04.2020 (17:53)

В Калининградской области проведено учение по высадке морского десанта на побережье

На полигоне Хмелевка в Калининградской области с соединением десантных кораблей Балтийского флота проведено учение по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота, более 20 единиц военной техники соединения морской пехоты и инженерных подразделений.

В ходе высадки минно-тральные группы флота выполнили задачу проводки десантных кораблей в рамках тренировки по противоминному обеспечению.

Многофункциональные истребители Су-30СМ и ударные вертолеты Ми-24 нанесли авиационный удар по позициям условного противника, уничтожив наземные цели.

Затем на береговую линию с помощью вертолетов морской авиации Ка-27ПС были высажены группы разграждения инженерных подразделений морской пехоты, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для движения техники морской пехоты с моря.

Высадка десанта выполнялась с больших десантных кораблей «Королёв» и «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».

При огневой поддержке десантных кораблей и катеров на берег было высажено около 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А с личным составом десантно-штурмовых рот соединения морской пехоты Балтийского флота.

В ходе планового учения подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря, нанесению ударов по обороняющимся силам и захвату побережья.

Одновременно в глубине обороны противника прошла высадка тактического воздушного десанта парашютным способом в составе десантно-штурмовых подразделений соединения морской пехоты флота, которые отработали задачу по захвату площадки приземления до подхода основных сил.

Во время проведения учения корабли Балтийского флота в морских полигонах выполнили комплекс учебно-боевых задач, в том числе по ведению противолодочной борьбы и противовоздушной обороны. Экипажи кораблей отработали элементы курсовых задач, провели артиллерийские стрельбы различной сложности по воздушным и надводным целям.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице