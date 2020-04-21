21.04.2020 (17:38)

Подразделения ПВО в зимнем периоде обучения отрабатывали задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника

Система боевой подготовки подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил постоянно совершенствуется с учетом развития средств воздушного нападения других стран и способов их применения. В частности, опыт применения войск ПВО в Сирийской Арабской Республике позволяет на практике отрабатывать новые способы и приемы ведения борьбы со средствами, применяемыми незаконными вооруженными формированиями.

Особое внимание в ходе подготовки уделяется организации борьбы не только с современной малозаметной авиацией, но и с авиационными и наземными средствами поражения такими, как снаряды реактивных систем залпового огня. Кроме того, в настоящее время возрастает роль борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Данные вопросы отрабатываются в ходе занятий по специальной подготовке и тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Воздушно-космических сил.

«На сегодняшний день нам удалось достичь такого уровня обученности личного состава и оснащения современной техникой, который позволяет успешно выполнять задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне и по прикрытию от ударов средств воздушно-космического нападения важных объектов», — заявил командующий войсками ПВО и ПРО – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

В зимнем периоде обучения с соединениями и частями ПВО проведено четыре тактических учения с боевой стрельбой из 13, запланированных на 2020 год.

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