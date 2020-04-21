21.04.2020 (17:05)

Российские военные специалисты и представители итальянской провинции Брешиа провели консультации по вопросам оказания помощи региону в борьбе с коронавирусной инфекцией

Сегодня в управлении здравоохранения провинции Брешиа (Италия) состоялись консультации руководства российской военной делегации и представителей администрации провинции по вопросам оказания помощи региону в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Начиная работу, генеральный директор управления здравоохранения провинции Брешиа Клаудио Силео поприветствовал российских и итальянских военнослужащих и поблагодарил за предоставленную помощь. Он отметил, что в регионе расположено около 100 лечебных учреждений, которые требуют дезинфекции и санитарной обработки, и работа будет организована совместно с администрацией городов и представителями здравоохранения.

Заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майор Сергей Кикоть, возглавляющий группу российских военных специалистов, оказывающих помощь Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, довел порядок выполнения задач по оказанию помощи региону совместно с итальянскими военнослужащими с учетом опыта проведения работ в Бергамо.

22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступят к выполнению задач по дезинфекции и санитарной обработке лечебных учреждений в провинции Брешиа. В первый день оказания помощи будет проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в трёх городах провинции.

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