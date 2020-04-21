21.04.2020 (17:12)

На Северном флоте начата подготовка к завозу зимовочных запасов в труднодоступные районы Крайнего Севера

На Северном флоте начата подготовка к навигационному завозу зимовочных запасов в подразделения и части, дислоцированные в труднодоступных районах Крайнего Севера и Арктики. В настоящее время идет накопление материальных средств, горюче-смазочных материалов и котельного топлива в пунктах базирования флота.

Завоз зимовочных запасов осуществят несколько отрядов судов обеспечения Северного флота, в которые входят килекторные суда, морские буксиры и рейдовые буксирные катера, арендованные суда, а также транспорт поставщика горюче-смазочных материалов и котельного топлива.

Всего в рамках северного завоза 2020 года, который продлится до 1 октября, планируется доставить более 35,4 тысяч тонн различных материальных средств в более чем 60 подразделений и частей СФ и Минобороны России, дислоцированных в 48 труднодоступных пунктах на Крайнем Севере и в Арктике.

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