21.04.2020 (16:55)

В Калининграде обезврежен артснаряд времён войны

В Калининграде рядом с домом № 82 по улице Гагарина был обнаружен старый артиллерийский снаряд калибра 76-мм. Специалисты группы разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредили опасную находку времен Великой Отечественной войны.

Военные инженеры вывезли боеприпас на военный полигон Балтийского флота, где он будет уничтожен методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

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