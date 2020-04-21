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21.04.2020 (16:48)

В Санкт-Петербурге военнослужащие ЗВО провели спецобработку объектов и территорий военно-учебных заведений

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку на объектах инфраструктуры военно-учебных заведений в Санкт-Петербурге.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории и дорожного покрытия. Общая площадь обработанной поверхности превысила 50 тыс. кв м.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 13 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,9 млн кв м. Работа будет продолжена», - подвёл итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ
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