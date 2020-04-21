21.04.2020 (14:30)

Российские военнослужащие проведут консультации с итальянскими коллегами по уточнению объектов Ломбардии, на которых будет проводиться дезинфекция

Сегодня российские военнослужащие проведут консультации с итальянскими коллегами и администрацией провинции Брешиа по уточнению объектов, на которых по просьбе руководства области Ломбардия (Италия) будет проводиться дезинфекция.

20 апреля подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных Сил Российской Федерации завершили специальную обработку лечебных учреждений в Бергамо провинции Ломбардия. Российскими военнослужащими совместно с итальянскими коллегами проведена дезинфекция 73 лечебных учреждений в более 60 населенных пунктах Ломбардии.

Российские врачи совместно продолжат оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной терапии и терапевтическом отделении полевого госпиталя города Бергамо.

Справочно:

22 марта 2020 года группа российских военных специалистов прибыла в Италию, где оказывает помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в итальянской Ломбардии. Более 100 военнослужащих, в составе которых опытные вирусологи, эпидемиологи, терапевты, анестезиологи, специалисты войск РХБ защиты и военные переводчики, ежедневно выполняют задачи по дезинфекции лечебных учреждений, осуществляют лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

Российскими военнослужащими проведена дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 60 населенных пунктах Ломбардии. Российские врачи совместно с итальянскими коллегами оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией в отделениях интенсивной терапии и терапевтическом отделении госпиталя.



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