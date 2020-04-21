21.04.2020 (15:49)

Десантные корабли Балтийского флота отразили налет авиации условного противника

В морском полигоне в Балтийском море корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей «Калининград» и «Королев», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь» успешно провела комплекс мероприятий по отражению воздушного налета и надводных кораблей условного противника.

В ходе учения экипажами были активированы средства радиоэлектронной борьбы, поставлены активные и пассивные помехи. Корабельными средствами противовоздушной обороны условные воздушные цели были взяты на сопровождение, и уничтожены с помощью артиллерийских установок. Затем большие десантные корабли провели артиллерийские стрельбы по морским целям.

Завершающим этапом боевой учебы группы десантных кораблей станет высадка морского десанта на необорудованное побережье. Экипажи кораблей также проведут условную огневую поддержку высадки десанта корабельной артиллерией и реактивных комплексов «Гроза».

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