21.04.2020 (15:42)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО провели более 30 учений с применением радиолокационных станций и звукометрических комплексов

В рамках проведения лагерного сбора артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, военнослужащие освоили новые разведывательно-огневые комплексы и методы поражения целей.

В ходе учений артиллеристы получили практику в выполнении мероприятий боевой готовности, поддержании взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по средствам радиосвязи, выдвижении и занятии огневых позиций, их инженерном оборудовании и маскировке.

Кроме того, на практике был опробован порядок ведения контрбатарейной борьбы разведывательно-огневыми комплексами с применением радиолокационных станций «Аистенок» и «Зоопарк», беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3», благодаря которым удалось в кратчайшие сроки произвести доразведку целей, определить их размер и внести корректировки для наиболее эффективного огневого поражения.

Также военнослужащие совершенствовали навыки выполнения индивидуальных и групповых нормативов по работе на боевой технике, поражению целей с закрытых огневых позиций и стрельбе прямой наводкой, совершению противоогневого маневра в ходе оборонительных и наступательных действий.

Всего в зимнем периоде обучения с военнослужащими было проведено около 500 занятий по специальной подготовке, более 300 из которых — ночью.

Проведенный комплекс мероприятий позволил объективно оценить степень готовности подразделений к выполнению боевых задач с учетом передового опыта и выработать пути совершенствования имеющейся системы боевой подготовки подразделений артиллерии объединения.

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