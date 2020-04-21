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21.04.2020 (15:01)

В Кемеровской области завершилось совместное учение с артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями ЦВО

В Кемеровской области завершилось совместное учение с артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа (ЦВО).

По замыслу мероприятия боевой подготовки, разведчики зафиксировали движение в сторону населенного пункта колонны бронетехники условного противника. Для введения противника в заблуждение мотострелки сымитировали отступление с занимаемых рубежей, тем самым заманивая противника в «огневой мешок». Уничтожение противника, скованного минометным огнем, довершили кочующие бронегруппы, состоящие из танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Контроль за поражением целей и корректировку огня обеспечили расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Учение проводились в рамках контрольных занятий за зимний период обучения, в мероприятии было задействовано более 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Артиллерия , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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