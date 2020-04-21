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21.04.2020 (14:51)

Участники лыжного перехода Хабаровск–Москва прибыли в Нижегородскую область

В Нижнем Новгороде в отдельной разведывательной бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа состоялась торжественная встреча военнослужащих-участников перехода по маршруту Хабаровск–Москва, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На сегодняшний день за плечами участников перехода около 8 тыс. километров пути из Хабаровска.

Переход осуществляется комбинированным способом — на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8492 километра. Акция стартовала 28 января. Военнослужащие несут копию Знамени Победы по территории 17 субъектов РФ, принимают участие в военно-патриотических акциях в населенных пунктах на маршруте. Завершить переход планируется 7 мая в Москве.

Акция основана на историческом лыжном переходе пятерых военнослужащих авиачасти Особой Краснознаменной Дальневосточной армии в 1934–1935 годах. Молодые командиры, стартовав 1 октября 1934 года со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области), финишировали в Москве 12 февраля 1935 года, преодолев на лыжах и пешком 8134 километра за 120 дней.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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