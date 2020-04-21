21.04.2020 (14:34)

В соединении дальней авиации в Саратовской области завершилась акция «За безопасность дорожного движения»

В Саратовской области на базе соединения дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в рамках акции «За безопасность дорожного движения» проведены технические конференции по безопасности дорожного движения с привлечением специалистов военной автомобильной инспекции и ГИБДД.

Основное внимание уделялось знанию военнослужащими требований мер безопасности при управлении автомобильной и специальной техникой.

Для водителей и инженерно-технического состава были проведены инструкторско-методические занятия с демонстрацией фильмов по организации внутренней службы в парках воинских частей, порядку оформления разрешений и допуска на перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также личного состава.

Данные мероприятия проведены с целью снижения уровня происшествий на дорогах с участием военнослужащих и повышения профессионального мастерства военных водителей.

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