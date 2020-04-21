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21.04.2020 (14:12)

Специалисты РХБ защиты ЦВО провели дезинфекцию объектов и территории Новосибирского высшего военного командного училища

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) провели дезинфекцию объектов и территории Новосибирского высшего военного командного училища.

Военнослужащие подразделения РХБ защиты 41-й общевойсковой армии ЦВО в защитной экипировке с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ и дезинфицирующих комплексов ДКВ-1 выполнили обработку территории, административных, учебных и жилых корпусов, контрольно-пропускного пункта военного вуза. Всего в ходе работ специалисты провели дезинфекцию 10 зданий различной этажности общей площадью около 40 тыс. квадратных метров.

Авторазливочная станция АРС-14КМ предназначена для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, отдельных участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, снаряжения ими различных емкостей и комплектов специальной обработки, а также для перекачивания жидкости из одной тары в другую, создания аэрозольных завес и подогрева рабочих растворов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РХБ защиты
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