21.04.2020 (14:04)

Поисково-спасательная группа ЦВО вернулась в Россию после обеспечения посадки спускаемого аппарата «Союз МС-15»

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) вернулась в пункты постоянной дислокации после выполнения задач по обеспечению посадки космического аппарата «Союз МС-15» 17 апреля в Казахстане.

Экипажи транспортно-боевых вертолётов Ми-8, самолетов Ан-12 и Ан-26, поисково-эвакуационных машин-амфибий ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица», а также военные медики вернулись в пункты постоянной дислокации в Свердловской и Челябинской областях. Техника, задействованная в обеспечении посадки, прошла процедуру специальной обработки на границе и в ППД. Личный состав поисково-спасательной группы в течение 14 дней будет соблюдать режим самоизоляции, находясь на карантине.

В операции по обеспечению посадки космического корабля «Союз МС-15» было задействовано восемь вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной наземной техники, в том числе пять поисковых машин «Синяя птица». На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице