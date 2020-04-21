21.04.2020 (13:45)

В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО провели спецобработку подъездов жилых домов, а также территорий подшефных школ и детских садов

В Московской области в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели обеззараживание подъездов жилых домов, а также школ, детских садов, прилегающим к ним территории и дорог общего пользования.

На основании обращений руководителей местных органов власти командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев отдал распоряжение о проведении военнослужащими танковой армии мероприятий по специальной обработке социальных объектов. Проведена дезинфекция прилегающей территории 15 жилых домов, четырех школ, пяти детских садов, около 20 километров дорог. Общая площадь обработанной поверхности составила 200 тыс. кв. м.

Для обработки специалисты РХБ защиты в средствах индивидуальной защиты применили специальные машины АРС-14КМ и войсковые комплекты ДКВ-1К.

Ранее военнослужащие танкового объединения ЗВО провели спецобработку подъездов домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, двух школ и трех детских садов.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями РХБ защиты проведена специальная обработка 12 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 2 млн кв. м. Работа будет продолжена», — отметил генерал-полковник Александр Журавлёв.

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