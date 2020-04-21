21.04.2020 (13:53)

Спецназ ЮВО на Кубани совершил более 1,5 тыс. сложных прыжков с парашютом

Военнослужащие подразделений специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом с предельных высот в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

На полигоне Молькино военнослужащие выполнили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ с предельной для парашютной подготовки высоты 4 тыс. м. Военнослужащие применяли парашюты «Арбалет-1» и «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.

После приземления группы совершали 20-километровый марш в точку сбора, где выполняли контрольные стрельбы из штатного оружия, а также проводили засады, налеты и уничтожение диверсантов условного противника.

Доставка групп спецназа в пункт постоянной дислокации осуществлялась с применением бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тигр-М» при выполнении противодиверсионных маневров.

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