21.04.2020 (13:53)
Спецназ ЮВО на Кубани совершил более 1,5 тыс. сложных прыжков с парашютом
Военнослужащие подразделений специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае совершили более 1,5 тыс. прыжков с парашютом с предельных высот в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
На полигоне Молькино военнослужащие выполнили десантирование из вертолетов Ми-8АМТШ с предельной для парашютной подготовки высоты 4 тыс. м. Военнослужащие применяли парашюты «Арбалет-1» и «Арбалет-2», хорошая маневренность которых позволяет приземлиться на ограниченную площадь даже в сложных метеоусловиях.
После приземления группы совершали 20-километровый марш в точку сбора, где выполняли контрольные стрельбы из штатного оружия, а также проводили засады, налеты и уничтожение диверсантов условного противника.
Доставка групп спецназа в пункт постоянной дислокации осуществлялась с применением бронеавтомобилей «Тайфун-К» и «Тигр-М» при выполнении противодиверсионных маневров.