21.04.2020 (13:35)

Специалисты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали три промышленных предприятия в Северной Осетии

Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку трех производственных предприятий в Северной Осетии.

Дезинфекция была выполнена на заводах «Магнит», «Разряд» и «Победит» во Владикавказе. В общей сложности было обработано более 40 тыс. кв. м помещений и фасадов зданий, прилегающих к ним дорог и территорий.

Спецобработку военнослужащие выполняли в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4 с использованием авторазливочных станций АРС-14.

В мероприятиях дезинфекции в Северной Осетии было задействовано 50 военнослужащих подразделений РХБ защиты ЮВО и 10 единиц специальной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице