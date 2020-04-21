21.04.2020 (13:35)
Специалисты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали три промышленных предприятия в Северной Осетии
Специалисты полка радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку трех производственных предприятий в Северной Осетии.
Дезинфекция была выполнена на заводах «Магнит», «Разряд» и «Победит» во Владикавказе. В общей сложности было обработано более 40 тыс. кв. м помещений и фасадов зданий, прилегающих к ним дорог и территорий.
Спецобработку военнослужащие выполняли в средствах индивидуальной защиты Л-1 и противогазах ПМК-4 с использованием авторазливочных станций АРС-14.
В мероприятиях дезинфекции в Северной Осетии было задействовано 50 военнослужащих подразделений РХБ защиты ЮВО и 10 единиц специальной техники, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ.
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