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21.04.2020 (13:00)

Саперы ЮВО очистят более 1,5 тыс. га от неразорвавшихся предметов на общевойсковых полигонах в Чечне

Саперы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) приступили к очистке общевойсковых полигонов площадью более 1,5 тыс. га, расположенных на территории Чеченской республики.

До начала летнего периода обучения военнослужащим предстоит провести очистку территорий полигонов Гвардеец, Калиновский и Альпийский от неразорвавшихся боеприпасов. К работам привлечено более 40 единиц специальной техники.

В труднодоступных участках местности со сложным рельефом для поиска взрывоопасных предметов применяются минно-розыскные собаки. В целях безопасности все обнаруженные снаряды не транспортируются, а подрываются на месте накладными зарядами.

Всего в зимнем периоде обучения на полигонах в Чечне было проведено более 300 различных тактических учений, около 200 боевых стрельб, свыше 1,2 тыс. занятий по огневой подготовке с боевой стрельбой, а также отборочные этапы конкурсов АрМИ-2020.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска
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