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21.04.2020 (12:11)

Подразделение РХБ защиты ЮВО приступило к дезинфекции тракторного завода в Волгограде

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций приступили к специальной обработке производственных цехов и административных помещений Волгоградского тракторного завода.

Девять военнослужащих с применением 4 авторазливочных станций АРС-14КМ выполняют дезинфекцию фасадов зданий, прилегающих к ним дорог и территории специальным раствором ДТС-ГК.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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