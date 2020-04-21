21.04.2020 (11:16)

В Дагестане военные инженеры очистят от взрывоопасных предметов более 100 тыс. кв. м территории полигона

Инженерно-сапёрные подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) проведут сплошную очистку полигона Аданак от неразорвавшихся боеприпасов по окончании зимнего периода обучения.

Инженеры ЮВО осмотрят местность общей площадью более 100 тыс. кв. м, обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожат на месте с помощью электродетонаторов.

Военнослужащие, задействованные в очистке полигона, обеспечены индивидуальными средствами защиты, современными миноискателями, средствами связи и транспортом, предназначенным для перевозки взрывоопасных предметов.

Сплошная отчистка полигонов проводится два раза в год для обеспечения безопасности личного состава во время проведения занятий на учебных, тактических полях, войсковом стрельбище и артиллерийской директрисе.

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