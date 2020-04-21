21.04.2020 (11:46)

Дивизион «Бал» Каспийской флотилии готовит технику к летнему режиму эксплуатации

Личный состав отдельного берегового ракетного дивизиона «Бал» Каспийской флотилии проводит мероприятия по переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на летний режим эксплуатации в пункте постоянной дислокации в Дагестане.

На специализированных постах в парковых зонах специалисты-ракетчики выполняют более 50 технических операций на пусковых и заряжающих машинах. В их число входит проверка работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, различные регулировки, замена масел, смазок, охлаждающей жидкости. Для выполнения наиболее сложных работ привлечены специализированные бригады.

Регламентные работы выполняются в целях подготовки узлов и агрегатов машин к условиям свойственных данному региону. В связи с особенностями климатических условий республики, обусловленных высокими летними температурами, особое внимание уделено обслуживанию систем охлаждения военной техники.

Для контроля выполненных работ созданы специальные комиссии, которые проверят качество и полноту подготовки ВВТ к летним условиям эксплуатации, обеспеченность горючими и смазочными материалами по установленным нормам.

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