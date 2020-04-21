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21.04.2020 (12:36)

На вооружение военной полиции ЮВО в Ставрополе поступили комплекты индивидуальной защиты нового поколения «Черепаха»

На вооружение военной полиции Южного военного округа в Ставрополе поступили комплекты индивидуальной защиты нового поколения «Черепаха».

Свыше 20 комплектов, состоящих из легкосплавных щитов со световым оборудованием, защитных комплектов щитков «Черепаха» и облегченных шлемов с тонированными стеклами поступили на базу комендатуры второго разряда Ставропольского гарнизона.

Средства индивидуальной защиты предназначены для обеспечения безопасности военнослужащих при проведении рейдовых занятий и патрулирования местности. Комплект позволяет защитить от колюще-режущих предметов 85% тела военнослужащего, а комплекс бронепластин «Ратник-2» – от огнестрельного оружия.

Всего к лету на оснащение военных полицейских поступит свыше 30 данных комплектов, а также автомобиль повышенной проходимости УАЗ-396221.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Военная полиция
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