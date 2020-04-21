21.04.2020 (11:01)

В Самарской области на 100-летие фронтовика провели онлайн-парад

В Самарской области военнослужащие 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа онлайн мини-парадом поздравили фронтовика со 100-летним юбилеем и наступающей 75-й годовщиной Великой Победы.

В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление для Федора Ивановича Ваганова было организовано дистанционно, за которым он смог наблюдать в прямом эфире с помощью мессенджера.

В честь именинника военнослужащие бригады управления в Самаре прошли торжественным маршем, военный оркестр в Рощинском гарнизоне исполнил попурри из фронтовых мелодий, а юнармеец прочитал стихотворение о подвиге участников войны.

За онлайн-парадом фронтовик наблюдал вместе с командиром бригады управления и связи полковником Михаилом Морозовым, который пришел поздравить Федора Ивановича от имени 2-й общевойсковой армии с юбилеем и наступающим Днем Победы. Ивану Федоровичу, как заслуженному связисту, была также вручена медаль «100 лет войскам связи ВС РФ», цветы и подарки.

Справочно:

Ваганов Федор Иванович родился 20 апреля 1920 года в селе Покровка Куйбышевской области. На фронт попал в 1941 году. Службу в Красной Армии проходил в должности связиста. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда» и другими.



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