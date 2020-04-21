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21.04.2020 (09:34)

Контрольная проверка в армии ВВС и ПВО ВВО завершилась лётно - тактическими учениями на авиаполигоне под Хабаровском

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» соединения армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровске, выполнили лётно-тактические задания на одном из авиационных полигонов округа.

В ходе учебно-тренировочных полётов экипажи вертолетов Ка-52 выстроились в боевой порядок для сопровождения самого большого в мире серийного вертолёта Ми-26.

После совершения полёта в заданный район, несколько «Аллигаторов» сопровождавших Ми-26 произвели разведку местности и уничтожили скрывающегося в лесном массиве условного противника. В это же время пара Ка-52 совершала круговое прикрытие Ми-26, зависшего в воздухе.

Далее в ходе летно-тактического учения экипажи выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами (НУРС) в условиях дефицита времени по внезапно выявленным наземным целям.

Кроме того, в ходе учения лётный состав соединения армейской авиации ВВО отработал сложный пилотаж на различных высотах, элементы воздушного боя.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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