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21.04.2020 (09:18)

На Черноморском флоте прошла тренировка по ведению разведки расчётами беспилотных летательных аппаратов

Расчёты беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели тренировку по развёртыванию поста разведки в позиционном районе.

В рамках мероприятия боевой подготовки военнослужащие подразделения БЛА совершили марш в назначенный район, развернули пост управления, запустили БЛА «Орлан» и провели разведку местности.

По замыслу учения расчёты должны были обнаружить замаскированный командный пункт условного противника, готовившего плацдарм для высадки с воды «вражеского» десанта.

В тренировке приняли участие несколько расчётов, необходимым условием выполнения задачи было обнаружение «противника» в кратчайшее время, на одной заправке топливного бака беспилотного летательного аппарата. Штрафные баллы снимались при холостом пролёте БЛА над объектом без его идентификации.

Все расчёты БЛА, которые на ЧФ на 50 процентов состоят из военнослужащих-женщин, показали свой профессионализм и уложились в нормативные сроки.

Учение было проведено в рамках плановой боевой подготовки сил флота.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты , Боевая подготовка
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