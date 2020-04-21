21.04.2020 (08:46)

К строящемуся на Камчатке многофункциональному медицинскому центру досрочно подведена линия электропередач

Сегодня досрочно завершена прокладка высоковольтной линии электропередач (ЛЭП) к строящемуся многофункциональному медицинскому центру на территории военного госпиталя Министерства обороны РФ в Петропавловске-Камчатском.

К объекту специально проложена ЛЭП напряжением 6 кВ., которая обеспечит надежность электроснабжения медцентра.

В настоящее время во внутренних помещениях будущего лечебного заведения уже ведутся отделочные работы, в том числе осуществляется прокладка электрических линий, точек раздачи электропитания на приборы и оборудование медицинского центра.

На объекте в три смены работают порядка 1000 человек и 70 единиц техники.

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