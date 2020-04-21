21.04.2020 (08:35)

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море

Малый ракетный корабль (мрк) «Орехово-Зуево» Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Экипаж корабля совершают плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где войдёт в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации в дальней морской зоне.

На переходе морем, экипаж корабля выполнил комплекс корабельных боевых учений в полигонах боевой подготовки флота в Чёрном море.

Планируется, что уже сегодня к исходу дня «Орехово-Зуево» войдёт в состав сил постоянного соединения ВМФ в Средиземном море.

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