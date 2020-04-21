21.04.2020 (08:30)
Более 100 часов БЛА Орлан-10 провели в воздухе в ходе мониторинга лесных пожаров в Республике Бурятия
Расчеты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения (БЛА) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, с середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.
С момента старта мероприятий по контролю территории лесного массива, БЛА «Орлан-10» провели в воздухе более 100 часов.
Мониторинговые полеты длятся не менее 10 часов в день, в наиболее пожароопасных лесных районах.
Усиленные меры по мониторингу лесных массивов предприняты командованием ВВО в связи с введенным в Республике Бурятия противопожарным режимом.
Расчеты БЛА общевойсковой армии ВВО совершают полеты для проведения мониторинга лесопожарной обстановки, как в дневное, так и в ночное время.
Постоянно ведется корректировка маршрутов, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» увеличена до 3 тысяч квадратных километров.
Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг в ночное время.
Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие ситуации.