21.04.2020 (08:30)

Более 100 часов БЛА Орлан-10 провели в воздухе в ходе мониторинга лесных пожаров в Республике Бурятия

Расчеты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения (БЛА) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, с середины апреля выполняют задачи по мониторингу очагов природных пожаров.

С момента старта мероприятий по контролю территории лесного массива, БЛА «Орлан-10» провели в воздухе более 100 часов.

Мониторинговые полеты длятся не менее 10 часов в день, в наиболее пожароопасных лесных районах.

Усиленные меры по мониторингу лесных массивов предприняты командованием ВВО в связи с введенным в Республике Бурятия противопожарным режимом.

Расчеты БЛА общевойсковой армии ВВО совершают полеты для проведения мониторинга лесопожарной обстановки, как в дневное, так и в ночное время.

Постоянно ведется корректировка маршрутов, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» увеличена до 3 тысяч квадратных километров.

Многофункциональные БЛА оснащены инфракрасными камерами, что позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг в ночное время.

Обеспечено взаимодействие с муниципальными органами власти и сотрудниками МЧС РФ для организации оперативного реагирования на внезапно возникающие ситуации.

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