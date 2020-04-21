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21.04.2020 (08:15)

Продолжается строительство многофункционального медицинского центра под Хабаровском

В Восточном военном округе в посёлке Анастасьевка ударными темпами ведётся строительство многофункционального медицинского центра.

Более 970 человек и 44 единицы техники задействованы в строительстве объекта. На данный момент полностью завершены работы по монтажу сэндвич панелей.

Строительные работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Основные усилия направлены на строительстве главного здания и галереи, кроме того прокладываются внутренние и наружные инженерные коммуникации (устройство канализации и линий электроснабжения).

Все мероприятия по строительству многофункционального медицинского центра проходят в соответствии с планом, ежесуточные задачи выполняются в срок, поставки материальных средств производятся бесперебойно.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военное строительство , Медицина
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