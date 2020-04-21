21.04.2020 (08:00)

К оборудованию психологических полос приступили в соединениях и воинских частях ВВО в Амурской области

Впервые, на территории военных городков соединений и воинских частей входящих в состав общевойсковой армии дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии приступили к оборудованию психологических полос.

Для качественной подготовки военнослужащих всех категорий проходящих военную службу в воинских частях Амурского объединения, на территории военных городков воинских частей приступили к оборудованию полос для психологической подготовки личного состава. Ранее данные полосы были оборудованы на войсковых учебных полигонах, где помимо отработки упражнений по вождению машин и огневой подготовке, военнослужащие тренировали в себе стойкость к условиям реального боя. Теперь личный состав будет иметь возможность преодолевать данную полосу по месту дислокации воинской части без выезда на учебный полигон.

В состав психологической полосы, протяженностью 400 метров входят различного рода сложные препятствия, такие как стена, разрушенный мост, заграждение из колючей проволоки. В конце прохождения полосы, военнослужащие отрабатывают норматив по огневой подготовке из штатного оружия. Сложность в прохождении полосы добавляет угнетающая обстановка приближенная к условиям реального боя. Во время испытания военнослужащих на психологической полосе, группа обеспечения с помощью пиротехнических средств и прочего оборудования создают имитацию разрывов боеприпасов, стрельбы, дымовой завесы, что значительно усложняет ее преодоление.

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