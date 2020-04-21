21.04.2020 (07:26)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье оказывают помощь ветеранам ВОВ в период распространения коронавирусной инфекции

В непростых условиях, сложившихся в связи с распространением короновируса, военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа дислоцированного в Забайкальском крае продолжают посещать ветеранов ВОВ, тружеников тыла с соблюдением всех мер безопасности и оказывать им необходимую помощь.

Так, в целях предотвращения распространения инфекции ветеранам ВОВ города Читы и Забайкальского края военнослужащие соединений и воинских частей, на дом осуществляют доставку продуктов питания, средств индивидуальной защиты, медицинских масок и антисептических средств, в которых сейчас возникла острая необходимость. Дополнительно военными-медиками проводится санитарная обработка придомовых и жилых помещений для безопасного проживания пожилых людей в режиме самоизоляции. Такая помощь оказывается систематически, в том числе по просьбам самих ветеранов.

В частности, на прошедшей неделе, военнослужащие Читинского гарнизона посетили ветеранов Великой Отечественной Войны, тружеников тыла Власьевского Андрея Степановича, Аганина Владимира Александровича, Хаганова Сергея Александровича.

Также им, были вручены юбилейные медали в ознаменование празднования 75-летия Великой Победы.

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