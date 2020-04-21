21.04.2020 (07:23)
Более 40 памятников времен ВОВ благоустроили военнослужащие соединений и воинских частей ВВО в Бурятии
К 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа провели мероприятия по благоустройству мемориальных захоронений и памятников в Республике Бурятия.
Военнослужащие убрали мусор, провели ремонт и покрасили металлические ограждения, почистили и покрасили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах.
Также мероприятия по благоустройству военнослужащие провели в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам.
Помимо этого, в селах и районных центрах Бурятии, где нет воинских частей, были созданы мобильные группы юнармейцев, которые под руководством сотрудников военных комиссариатов приводили в порядок памятники и мемориалы ВОВ.
По окончании работ были организованы возложения новых венков и цветов. Всего, военнослужащими и юнармейцами было благоустроено более 40 обелисков, памятников и мемориалов воинов Великой отечественной войны.
Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным составом объединения ежегодно.