21.04.2020 (07:23)

Более 40 памятников времен ВОВ благоустроили военнослужащие соединений и воинских частей ВВО в Бурятии

К 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа провели мероприятия по благоустройству мемориальных захоронений и памятников в Республике Бурятия.

Военнослужащие убрали мусор, провели ремонт и покрасили металлические ограждения, почистили и покрасили памятники, посадили деревья, восстановили кирпичную кладку на постаментах.

Также мероприятия по благоустройству военнослужащие провели в местах дислокации воинских частей, где имеются памятники советским солдатам.

Помимо этого, в селах и районных центрах Бурятии, где нет воинских частей, были созданы мобильные группы юнармейцев, которые под руководством сотрудников военных комиссариатов приводили в порядок памятники и мемориалы ВОВ.

По окончании работ были организованы возложения новых венков и цветов. Всего, военнослужащими и юнармейцами было благоустроено более 40 обелисков, памятников и мемориалов воинов Великой отечественной войны.

Мероприятия по благоустройству захоронений проводятся личным составом объединения ежегодно.

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