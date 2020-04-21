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21.04.2020 (07:16)

Военные Приморской общевойсковой армии ВВО оказывают адресную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на самоизоляции

Офицеры Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа, соблюдая необходимые меры безопасности, доставляют медикаменты и продовольственные наборы ветеранам Великой Отечественной войны.

Только сегодня личным составом воинских частей и соединений общевойсковой армии оказана помощь более 10 ветеранам. Фронтовики настоящие герои, подарившие мир, возможность жить и растить детей, служат для военнослужащих и их  семей примером.

Пройдя предварительно медицинский осмотр и используя средства индивидуальной защиты и спецсредства, военнослужащие  провели обработку подъездов и лестничных маршей в домах проживания ветеранов. В разговоре с ветеранами войны отметили, что необходимо оставаться дома, напомнили о важности соблюдения социальной  дистанции. Офицеры напоминают, что ветераны не забыты, устанавливая информационные таблички  в домах, где они проживают.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Ветераны
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