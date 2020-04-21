21.04.2020 (07:10)

Специалисты инженерных войск общевойсковой армии ЗВО завершили армейский этап конкурса «Инженерная формула-2020»

Специалисты инженерных войск гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершили проведение состязаний в рамках отборочного этапа международного конкурса Армейских международных игр «Инженерная формула-2020».

Военные инженеры на маршруте протяжённостью свыше 4 км выполняли инженерную «эстафету»: специалисты инженерных подразделений оборудовали котлованы при помощи машины для отрывки котлована МДК-3, прокладывали колонные пути, проходы в каменных и лесных завалах, выполняли земляные и погрузочно-разгрузочные работы на инженерной машине разграждения ИМР-3М, наводили водную переправу при помощи парома ПДП, а также восстанавливают дорогу для прохождения колонны военной техники путепрокладчиком БАТ-2.

Всего за время проведения отборочных этапов конкурса «Инженерная формула – 2020» приняло участие свыше 800 специалистов инженерных подразделений гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа, было задействовано свыше 70 единиц специальной военной техники.

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