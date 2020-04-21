21.04.2020 (06:34)

Спасательный отряд Войск и сил на Северо-востоке России провёл в Авачинском заливе учение по оказанию помощи аварийному судну

По легенде учения авиация условного противника нанесла удар по кораблям и судам, выполняющим задачи боевой подготовки в акватории Авачинского залива, в следствие чего серьезные повреждения получило одно из гидрографических судов: возник пожар, началось поступление забортной воды и оно потеряло ход. Находившимся поблизости двум минно-тральным кораблям была поставлена задача - до прибытия спасательных сил оценить текущее состояние дел и оказать помощь экипажу в борьбе за живучесть судна. Тральщики осуществили переход в район, высадили аварийные партии и с борта одного из кораблей по кабелю выдали электропитание на гидрографическое судно.

Командующий камчатской группировкой принял решение о проведении дежурными силами спасательного отряда спасательной операции. На помощь судну, терпящему бедствие в кратчайшие сроки вышли морской буксир МБ-105 и пожарное судно ПЖС-219. По прибытии аварийные партии, совместно с экипажем ликвидировали возгорания, заделали пробоины и приступили к откачке воды. После безуспешных попыток запустить главный двигатель и восстановить ход, судно отбуксировали в базу для ремонта, а тральная корабельная группа продолжила выполнение задач в море.

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев оценивал действия сил, получая в режиме реального времени, получая видеоизображение с барражирующего в районе беспилотного летательного аппарата.

К учению привлекалось боевые корабли и суда обеспечения, свыше 300 военнослужащих и гражданских специалистов, расчеты беспилотных летательных аппаратов.

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