Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.04.2020 (06:30)

Модернизированные гаубицы МСТА-СМ2 мотострелковой дивизии ЗВО прошли апробацию автоматизированной системы управления в Нижегородской области

Расчеты модернизированных гаубиц МСТА-СМ2 Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа прошли апробацию автоматизированной системы управления огнем на полигоне «Мулино» Нижегородской области.

Практическая проверка и апробация работы дивизиона прошла в ходе лагерного сбора артиллерии и завершилась в рамках полковых тактических учений, на которых артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали ведение огня с закрытых огневых позиций в автоматическом режиме по системе ГЛОНАСС.

При помощи модернизированной системе наведения и управления огнем артиллеристы смогли достичь точности попаданий по целям со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту с одного орудия. Также артиллеристы выполнили манёвр «одновременного огневого налёта», который позволил поразить цель несколькими снарядами на разных траекториях полёта.

Выполнение новых тактических приёмов и стрельб прямой наводкой выполнялись для поддержки огнём передвижения основных сил мотострелкового полка, а также для подавления огневой силы условного противника.

Всего к отработке новых практических навыков было привлечено свыше 70 единиц артиллерийского вооружения, в том числе реактивные системы «Торнадо-Г» и беспилотные летательные аппараты «Орлан» для ведения воздушной разведки и корректировки огня.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 500 вылетов совершили БПЛА гвардейской танковой армии ЗВО за зимний период обучения
В Подмосковье связисты выполнили более 200 задач по приему-передаче сигнала за зимний период обучения
Минометчики общевойсковой армии ЗВО выполнили контрольные стрельбы в ночных условиях в Нижегородской области
В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

Метки:
Западный военный округ , Мотострелковые войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false