21.04.2020 (06:30)

Модернизированные гаубицы МСТА-СМ2 мотострелковой дивизии ЗВО прошли апробацию автоматизированной системы управления в Нижегородской области

Расчеты модернизированных гаубиц МСТА-СМ2 Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа прошли апробацию автоматизированной системы управления огнем на полигоне «Мулино» Нижегородской области.

Практическая проверка и апробация работы дивизиона прошла в ходе лагерного сбора артиллерии и завершилась в рамках полковых тактических учений, на которых артиллеристы общевойсковой армии ЗВО отработали ведение огня с закрытых огневых позиций в автоматическом режиме по системе ГЛОНАСС.

При помощи модернизированной системе наведения и управления огнем артиллеристы смогли достичь точности попаданий по целям со скорострельностью до 10 выстрелов в минуту с одного орудия. Также артиллеристы выполнили манёвр «одновременного огневого налёта», который позволил поразить цель несколькими снарядами на разных траекториях полёта.

Выполнение новых тактических приёмов и стрельб прямой наводкой выполнялись для поддержки огнём передвижения основных сил мотострелкового полка, а также для подавления огневой силы условного противника.

Всего к отработке новых практических навыков было привлечено свыше 70 единиц артиллерийского вооружения, в том числе реактивные системы «Торнадо-Г» и беспилотные летательные аппараты «Орлан» для ведения воздушной разведки и корректировки огня.

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