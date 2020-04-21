21.04.2020 (06:07)

В Нижегородской области состоялось полковое тактическое учение Симферопольского Краснознаменного мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа

Военнослужащие Симферопольского Краснознаменного мотострелкового полка гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершили обучение на базе центра боевой подготовки ЗВО в Нижегородской области.

На последнем этапе обучения военнослужащие провели полковое тактическое учение с применением более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники, в числе которых танков Т-72БА, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц МСТА-СМ2, артиллерийских тягачей БАТ-2, механизированных мостов МДК-2, машин разминирования УР-77, вертолетов Ми-24, бомбардировщиков Су-34.

В ходе учения военнослужащим предстояло отработать взаимодействие артиллерийских, авиационных и общевойсковых подразделений на площади более 5 тыс. гектар для отражения сходу атаки «противника», переход в контрнаступление, блокирование населенных пунктов и отражение второй волны наступления.

Основной задачей полкового учения стала проверка уровня подготовки командиров всех степеней для управления межвидовой группировкой в единой системе тактического звена.



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