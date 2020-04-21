21.04.2020 (06:00)

В Нижегородской области подразделения химзащиты танковой армии ЗВО провели обработку военной техники и личного состава

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» специалисты подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили комплекс задач по организации защиты войск с применением современных образцов техники.

Военнослужащие отработали задачи по ведению РХБ разведки местности, в том числе при движении на марше, с использованием новейших разведывательных химических машин РХМ-6, а также провели забор проб грунта и осуществили дозиметрический и химический контроль.

При обнаружении условно зараженного участка местности военнослужащие провели мероприятия по его обеззараживанию, а также специальной обработке личного состава, вооружения, техники с использованием универсальных станций специальной обработки на шасси автомобилей КамАЗ.

Также специалисты РХБ защиты выполнили нормативы по аэрозольной маскировке, противодействию средствам наведения высокоточного оружия, а также по техническим средствам разведки.

Подразделения аэрозольного противодействия осуществили постановку дымовых завес с целью маскировки маршрутов передвижения войск, используя дымовые машины ТДА-М, способных устанавливать различные типы завес, в частности, горизонтальные и приподнятые, позволяющие обеспечить маскировку передвижения техники и личного состава при движении по мостам.

Всего в тренировке было задействовано порядка 180 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельно полка РХБ защиты гвардейской танковой армии ЗВО.

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