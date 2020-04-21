21.04.2020 (06:05)

Российские и сербские специалисты РХБЗ провели совместные дезинфекционные мероприятия в городе Пожаревац Республики Сербия

Российские и сербские специалисты РХБ защиты провели совместные дезинфекционные мероприятия в военном учебном центре им. генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац Республики Сербия. Российские химики обработали внутренние помещения, а сербские коллеги взяли на себя проведение обработки территории воинской части.

Оценить проведение совместных работ и поблагодарить российских военнослужащих прибыл министр обороны Сербии Александр Вулин.

«К настоящему времени военнослужащие Российской Федерации провели более 80 дезинфекционных мероприятий, а российские медицинские бригады совершили более сотни различных выездов. Они поделились с нами своим опытом и очень часто подменяли наших врачей на самых опасных участках работы, и таким образом помогали не только пациентам, но и нашим врачам. Их поддержка и помощь очень много значат для нас! Они демонстрируют нам прекрасный пример того, насколько они важны, насколько они преданны и терпеливы, и что нет для них неразрешимых задач» - заявил министр обороны Александр Вулин.

Также Министр обороны Сербии поздравил российских военнослужащих с прошедшим праздником святой Пасхи. «Наши друзья из России находятся далеко от дома, при этом у нас есть общие православные праздники, мы – православные народы, отмечаем Пасху. И у меня сегодня была возможность поздравить российских коллег с этим светлым праздником Воскресения Христова. Я им напомнил, что они находятся среди друзей, среди братьев, и как бы далеко они не находились от дома, все же они – дома. Они находятся среди людей, которые их любят, уважают и бесконечно ценят их помощь в такое нелегкое время» - отметил Александр Вулин.

Говоря о совместном противодействии распространению коронавирусной инфекции вирусу, генерал-майор Михаил Чернышов, возглавляющий сводный отряд Вооруженных сил Российской Федерации, отметил, что российские и сербские военнослужащие отлично справляются с задачами, стоящими пред ними.

Совместная работа сводных российско-сербских расчетов значительно повысила скорость проведения дезинфекционных мероприятий. За сутки обработан 21 объект в городах Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар и Ниш.

Две врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 32 пациентов, инфицированных Covid-19, в больницах городов Чуприя, Нови-Пазар и Смедерево. Российские военврачи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях городе Пожаревац, Прокупле и Алексинац.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 75 объектах в 13 городах Республики Сербия (Белград, Ниш, Валево, Бачка-Топола, Крушевац, Чуприя, Палич, Нови-Сад, Панчево, Блаце, Пожаревац, Смедерево, Нови-Пазар), в т.ч. обработано: около 145 зданий и сооружений, общей площадью более 740 тыс. квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием – 48, общей площадью около 370 тыс. квадратных метров. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 471 пациентов, инфицированных Covid-19.

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