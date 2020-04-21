21.04.2020 (05:00)

Российские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов

Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приняли на лечение в полевом госпитале Бергамо 70 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. В настоящее время в госпитале продолжают лечение 41 пациент. Больным с тяжелой формой пневмонии вызванной вирусом оказывается помощь российскими и итальянскими врачами в отделениях интенсивной терапии. Выздоравливающие и поступившие больные с легкой степенью находятся на лечении в терапевтическом отделении.

С начала работы госпиталя российские, и итальянские медицинские специалисты вылечили от коронавирусной инфекции 29 пациентов. Они все выписаны из госпиталя. Подполковник Александр Юманов - возглавляющий группу российских военных врачей отметил, что работа врачебно-сестринских бригад напряженная, круглосуточная, однако высокий уровень подготовки наших специалистов позволяет выполнять задачи и оказывать высококвалифицированную помощь больным. «Все российские военные специалисты нацелены на достижение максимального результата. Основная задача максимально помочь больным и нашим итальянским коллегам».

Кроме этого российскими военными специалистами совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатов городов Клузоне и Гадзанига.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 65 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 73 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 95 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В состав интернациональных бригад, работающих в полевом госпитале в Бергамо, входят врачи анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурят российские переводчики, которые помогают в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

Для работы в полевом госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр. Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки.

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