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20.04.2020 (23:35)

В Военной академии РВСН имени Петра Великого внедряются интерактивные формы обучения

В систему подготовки военных специалистов РВСН внедряются информационные системы с широкими мультимедийными возможностями, 3-D моделированием и электронным документооборотом. Это позволяет преподавателям и курсантам выйти на качественно новый уровень подготовки и освоения учебного материала.

Самоподготовка курсантов проходит с использованием перспективных тренажёрных систем и симуляторов, различных  интерактивных сервисов и мультимедийных программ на современной компьютерной технике. Каждый курсант в процессе обучения использует портативные компьютеры (планшеты) с методическими рекомендациями по освоению учебных программ и уникальной электронной библиотекой, что позволяет использовать часы самостоятельной подготовки с максимальной пользой.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН , Военное образование
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