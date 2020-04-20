20.04.2020 (23:15)

Военнослужащими ЗВО проведена спецобработка более 150 остановок и главных улиц в Псковской области

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической проведена специальная обработка на объектах инфраструктуры в Псковской области.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К проведено обеззараживание дорожного покрытия и более 150 пунктов остановок общественного транспорта в Пскове, Великих Луках и Острове.

Подразделения РХБЗ спецобработали дезинфицирующими растворами в Пскове центр города, улицы Алмазную, Доставалова, Маргелова, Шоссейную, Шестака, Советской Армии, Крестовское шоссе.

«В 26 регионах дислокации войск округа подразделениями радиационной, химической и биологической защиты проведена специальная обработка 13 тыс. объектов гражданской и военной инфраструктуры, дорог общего пользования. Общая площадь обработки составила около 1,9 млн кв м. Работа будет продолжена», - подвёл итоги генерал-полковник Александр Журавлёв.

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