20.04.2020 (22:30)

Нахимовцы самостоятельно выпускают еженедельную телевизионную программу «Новости НВМУ»

Еженедельно, начиная с октября 2019 года, в Нахимовском военно-морском училище (Санкт-Петербург) по системе внутреннего телевещания идет пятиминутная программа «Новости НВМУ». Программа транслируется каждый понедельник в 9 утра. В ее создании участвуют воспитанники студии журналистики «Андреевцы» младших курсов. Программа разделена на рубрики: «Знаменательные даты», «Коротко о главном», «Наша жизнь», «История Нахимовского училища», «Военно-морские ВУЗы нашей страны». Нахимовцы делают новости самостоятельно под руководством педагогов дополнительного образования. Съемка и монтаж новостей проходят в телевизионной студии Нахимовского училища. На сегодняшний момент выпущено 20 выпусков новостей.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице